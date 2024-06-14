Путин назвал конфликт на Украине следствием агрессии Запада

Путин: конфликт на Украине стал следствием агрессивной политики Запада

Корни конфликта на Украине — не в двусторонних отношениях, а следствие агрессивной политики Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Корни конфликта — не в двусторонних отношениях. События на Украине — прямой результат мирового и европейского развития конца XX — начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы», — сказал он.

Российский лидер также подчеркнул, что эгоизм и высокомерие Запада приближают к точке невозврата и крайне опасному состоянию в мире. Он отметил, что современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США.