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12:38, 14 июня 2024Мир

Путин заявил о приближении к точке невозврата из-за эгоизма Запада

Путин: эгоизм и высокомерие Запада приближают к точке невозврата

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Эгоизм и высокомерие Запада приближают к точке невозврата и крайне опасному состоянию в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Эгоизм и высокомерие Запада привели к крайне опасному состоянию. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Мы видим запредельный авантюризм западных политиков», — рассказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США. Взамен российский лидер предложил выстроить новую систему для стран евразийского пространства.

Ранее Путин заявил, что мир стремительно меняется и как прежде он уже не будет. По его словам, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности.

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