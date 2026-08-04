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15:46, 4 августа 2026Экономика

В России захотели запретить сдачу квартиры в аренду с пометкой «без детей»

Депутат Панеш: Объявления о сдаче квартиры в аренду с пометкой «без детей» нужно запретить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Объявления о сдаче в аренду жилья с пометкой «без детей» нужно признать юридически ничтожными. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с Life.ru.

По словам парламентария, такое требование к арендаторам является грубым нарушением конституционных прав граждан и прямым подрывом государственной демографической политики. Он подчеркнул, что формулировка «без детей» по определению не имеет юридической силы: если договор заключен на длительный срок, в течение которого в семье появляются дети, соглашение не будет разорвано на этом основании.

Панеш предложил законодательно признать условия объявления, ограничивающие проживание с детьми, ничтожными с момента публикации, а соответствующие пункты договоров — недействительными как противоречащие основам правопорядка. Исключением могут стать случаи, когда проживание с детьми невозможно из-за объективных технических характеристик жилья или требований безопасности.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что требование «только славянам» в объявлениях о сдаче жилья в аренду нарушает Конституцию и является незаконным.

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