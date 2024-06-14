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12:59, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин заявил о возможности договориться русскому и украинскому народам

Путин: русский и украинский народы могли найти способ урегулировать конфликт

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Русский и украинский народы могли бы найти способ урегулировать конфликт. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления в Министерстве иностранных дел, трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Нет сомнения, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия», — сказал он.

Президент отметил, что дело обстоит по-другому, так как корни конфликта находятся не в двусторонних отношениях, а события на Украине — прямой результат агрессивной, бесцеремонной и авантюрной политики Запада конца XX — начала XXI века.

Путин также подчеркнул, что Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и поэтому может сам определять мироустройство. По его словам, практическим выражением такого мировоззрения стал проект расширения НАТО.

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      Александр Курбатов
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