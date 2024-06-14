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12:56, 14 июня 2024Мир

Путин высказался об определении Западом мироустройства после холодной войны

Путин: Запад считает, что победил в холодной войне и может обустроить мир

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и поэтому может сам определять мироустройство. Так об этом высказался президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства иностранных дел, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир», — заявил он.

По словам президента, практическим выражением такого мировоззрения стал проект расширения НАТО. Российский лидер подчеркнул, что на справедливые вопросы Москвы отвечали отговорками в духе «никто не собирается нападать на Россию».

«Достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работают на самом деле», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что эгоизм и высокомерие западных стран приближают к точке невозврата. Он отметил, что все идет к крайне опасному состоянию в мире.

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      Виктория Кондратьева
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