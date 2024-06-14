Путин раскрыл детали переговоров по урегулированию на Украине с зарубежным посредником

Путин: Запад не принял услуги зарубежного посредника по Украине в 2022 году

Запад не принял услуги зарубежного посредника, с которым в 2022 году в Москве прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Детали встречи раскрыл президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства иностранных дел, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«После того, как Российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики», — рассказал президент.

Он отметил, что Россия согласилась на работу с зарубежным лидером, который был с визитом в Москве 5 марта 2022 года, но его услуги посредника Запад не принял.

Ранее Путин заявил, что европейские политики проглатывают унижение и хамство со стороны США. По его словам, Вашингтон попросту использует их в своих интересах.