Путин указал на проглатывающих унижение со стороны США европейских политиков

Путин: европейские политики проглатывают унижение и хамство со стороны США

Европейские политики проглатывают унижение и хамство со стороны США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах», — сказал российский лидер.

По его словам, Вашингтон заставляет европейские страны покупать свой дорогой газ и наращивать поставки вооружения Украине.

Президент России также отметил, что Европе необходимо поддерживать хорошие отношения с Россией, если она хочет сохранить статус одного из центров мира. Он подчеркнул, что Москва к этому готова.