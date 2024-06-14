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12:45, 14 июня 2024Мир

Путин рассказал об условии сохранения статуса Европы как одного из центров мира

Путин: Европе необходимо сохранить хорошие отношения с Россией

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Европе необходимо сохранить хорошие отношения с Россией, если она хочет сохранить статус одного из центров мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Если Европа хочет сохранить статус одного из центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших и добрых отношениях с Россией», — рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва к этому «готова».

Ранее официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу анонсировал встречу Путина с руководством Министерства иностранных дел (МИД).

Во время выступления в МИД он также прокомментировал сообщениях о якобы планах России напасть на Европу. Он назвал эти заявления «бредом».

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      Дарья Устьянцева
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