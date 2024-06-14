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12:41, 14 июня 2024Россия

Путин прокомментировал сообщения о планах России напасть на Европу

Президент России Путин: заявления о планах России напасть на Европу — бред

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заявления о якобы имеющихся у России планах напасть на Европу являются бредом. Так подобные сообщения прокомментировал президент Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства заявил, что подобные заявления используются для обоснования гонки вооружений и связал их антироссийскими выпадами. «Антироссийская пропагандистская кампания (...) сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу (...) Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», — заявил российский лидер.

При этом Путин отметил, что последствия украинского кризиса «отзываются» по всему миру.

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      Марк Леонов
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