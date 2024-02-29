Путин назвал бредом заявления Запада о планах России напасть на Европу

Путин: заявления Запада о якобы планах России напасть на Европу являются бредом

Заявления западных стран о якобы имеющихся у России планов напасть на Европу являются бредом. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну, просто мы же с вами это понимаем, несут бред», — сказал президент.

По словам Путина, Запад при этом сам вынашивает планы ударов по российской территории и отправки войск НАТО на Украину. «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичные», — резюмировал Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для установления безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте на Украине. Он также подчеркнул, что рассматривает возможность отправки войск стран Евросоюза для помощи Вооруженным силам Украины.