Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

Песков предрек неизбежное столкновение с НАТО при отправке войск на Украину

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

По словам Макрона, официально консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но такую возможность нельзя исключать.

Эммануэль Макрон Фото: Yoan Valat / AP

При этом еще в начале февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заверял, что страны объединения не рассматривали и не рассматривают отправку своих военных на Украину.

Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска — то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Вслед за Макроном информацию о том, что французские военные могут отправиться на Украину, подтвердил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, такую возможность нельзя исключать, учитывая, что конфликт на Украине происходит «у дверей Европейского союза».

Первым о возможности отправки сил ЕС на Украину сообщил премьер Словакии

О планах некоторых стран НАТО и Евросоюза отправить своих военных на Украину рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что от тем, которые западные политики обсуждали на конференции в Париже, «идет мороз по коже». Глава словацкого правительства считает, что такие действия со стороны европейских держав приведут лишь к эскалации конфликта. Он также заверил, что Словакия не присоединится к данной инициативе.

Роберт Фицо Фото: Denes Erdos / AP

Кроме того, Фицо указал на разочарование, постигшее его по завершении конференции, поскольку на ней «не было ни одного слова о мире».

Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Кроме Словакии, отправлять военных на Украину не собираются также Чехия, Польша и Венгрия

В свою очередь, премьер Чешской Республики Петр Фиала первым заявил, что его страна не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик не подтвердил участие республики в данной инициативе.

Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон исключил отправку войск на Украину. Глава шведского правительства уточнил, что эта тема «вообще не актуальна», поскольку Стокгольм готовится к скорому вступлению в НАТО в статусе исторически нейтральной страны.

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Еще одной страной Евросоюза, выступившей против отправки войск на Украину стала Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заверил, что венгерское правительство не станет отправлять на Украину ни оружие, ни солдат, чтобы не усугублять конфликт.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что ни страны ЕС, ни страны Североатлантического альянса не планируют направлять свои войска на Украину. Его слова подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что в блока нет планов по размещению своих войск на Украине.

Инициативу по отправке иностранных военных на Украину объяснили исчерпанием других ресурсов

Старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев в комментарии корреспонденту «Ленты.ру» заявил, что возникновение инициативы стран ЕС и НАТО об отправке войск на Украину связано с исчерпанием различных средств помощи Киеву и формата участия Запада в украинском конфликте. По мнению специалиста, западные элиты это понимают и ищут другие варианты, как им действовать иначе, как еще можно поддержать Украину.

К заявлению о вероятной отправке европейских военнослужащих, я бы пока что относился без какой-то лишней экзальтации (...) Пока это пробный шар, который запускает Макрон, [он] очень любит использовать различные громогласные формулировки, за которыми потом ничего не следует Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Эксперт рассказал об особом интересе Франции к данной инициативе

Чихачев подчеркнул, что Франция рассчитывает проявить себя в качестве одного из главных сторонников Украины, поскольку Париж не раз критиковали за недостаточную поддержку Киева.

Франция хочет обозначить свое лидерство в вопросе помощи Украины, и если на предыдущих этапах этого лидерства у нее не было, то сейчас [Париж] сможет замкнуть на себя хоть какую-то часть происходящих процессов Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Кроме того, по словам эксперта, французский лидер прощупывает почву на предмет дальнейшей эскалации конфликта, чтобы понять, понравится ли эта идея и как к ней отнесутся в разных странах.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Во Франции Макрона назвали безумцем из-за слов об отправке войск на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг инициативу Макрона резкой критике. Он назвал президента Франции безумцем и предупредил, что решение об отправке французских войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны.

В свою очередь, Чихачев согласился, что подобные заявления не принесут ничего хорошего. Безусловно, появление европейских военнослужащих на Украине приведет к новому уровню эскалации конфликта.

Важно понимать, в каком статусе они появятся, какие задачи они будут выполнять. Если это будет некая миссия по подготовке военнослужащих, как часть теневых функций, которые они и сейчас выполняют, то это одна история. А если же речь будет идти именно о боевых частях с европейцами на передовой, то это, конечно, уже критический сценарий развития событий и реальная эскалация Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с НАТО в случае отправки западных войск на Украину

Комментирую планы западных стран по отправке войск на Украину, Песков подчеркнул, что при такой постановке вопроса речь идет не о вероятности, а неизбежности конфликта России с Североатлантическим альянсом.

В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что еще месяц назад Макрон отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для Киева, называя прямые доказательства этого факта «грубой российской пропагандой».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что французскому лидеру «в голову ударила моча», а после у политика случилось недержание речи.