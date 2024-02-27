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07:56, 27 февраля 2024Мир

Макрон заявил о создании новой коалиции по поставкам оружия Украине. Киеву хотят дать дальнобойные ракеты и бомбы

Президент Франции Макрон создает коалицию по поставкам Украине бомб и ракет
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины в Париже в понедельник, 26 февраля, заявил о создании коалиции по поставкам Киеву дальнобойного вооружения.

По его словам, речь идет о «глубоких» ударах ракетами и бомбами среднего и дальнего действия.

Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Французский лидер напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии.

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20 февраля 2024

НАТО планирует передать Киеву современные технологии

В своей речи на пресс-конференции по итогам мероприятия Макрон призвал западные страны активнее помогать Украине на фоне тяжелой ситуации на фронте, «это предполагает принятие сильных решений».

По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте. Они намерены определить третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине. Также планируется определить страны, где будет возможна закупка разных составляющих для снарядов.

При этом французский президент заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией. Он подчеркнул, что западные страны решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации.

Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом

Эммануэль Макронпрезидент Франции

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий.

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17 января 2024

На Западе заговорили об отправке своих войск на Украину

Комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, Макрон не исключил такой вариант развития событий.

Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено

Эммануэль Макронпрезидент Франции

О том, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) и НАТО обдумывают возможную отправку своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, сообщал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

При этом он предупредил, что такой шаг лишь приведет к эскалации конфликта, а не позволит добиться от российской стороны уступок. Фицо также подчеркнул, что Словакия не будет отправлять своих военных.

Чешский премьер Петр Фиала также утверждает, что Прага не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину.

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      Марина Совина
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