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03:21, 27 февраля 2024Мир

Макрон заявил о привлечении третьих стран для поставок снарядов Украине

Макрон: Запад определит третьи страны для поставок снарядов Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже, трансляция выступления политика велась на сайте Елисейского дворца.

«Топовым приоритетом являются боеприпасы. Мы готовы использовать все наши запасы из стран, где есть снаряды, и хотим определить третьи страны, которые можно привлечь в плане разных категорий снарядов», — подчеркнул политик.

Помимо этого, планируется определить страны, где будет возможна закупка разных составляющих для снарядов.

Ранее Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия. Ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасов.

Помимо этого, президент Франции во время выступления на пресс-конференции не исключил отправку войск стран ЕС на Украину.

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      Марина Совина
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