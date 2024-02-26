Некоторые страны ЕС и НАТО задумались об отправке своих военных на Украину

Фицо: страны Евросоюза и НАТО намерены отправить своих солдат на Украину

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) и НАТО обдумывают возможную отправку своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Reuters.

«Я хочу быть к встрече в Париже конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС задумались о том, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить на Украину своих военных», — сказал он.

При этом словацкий политик отметил, что отправка военных на Украину лишь приведет к эскалации конфликта, а не позволить добиться от российской стороны уступок. Он также подчеркнул, что Словакия не будет отправлять своих военных.

Ранее Фицо заявил, что суть украинского конфликта заключается в обмане России по расширению НАТО на восток. По его словам, сам конфликт начался в 2014 году с разгула неонацистов на Украине. Премьер Словакии добавил, что Россия и Украина должны получить гарантии безопасности для установления мира, поскольку конфликт не имеет военного решения.