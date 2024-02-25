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14:47, 25 февраля 2024Мир

В Словакии указали на настоящие причины конфликта на Украине

Фицо: суть конфликта на Украине заключается в обмане России по расширению НАТО

Фото: Thomas Peter / Reuters

Суть конфликта на Украине заключается в обмане России по расширению НАТО на восток. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо выступил с обращением по поводу годовщины начала специальной военной операции России (СВО). Он подчеркнул, что сам конфликт начался в 2014 году с разгула неонацистов на Украине.

«Суть [конфликта] также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина», — заявил политик. Он также отметил, что такое развитие событий может привести к третьей мировой войне. Премьер Словакии подчеркнул, что Россия и Украина должны получить гарантии безопасности для установления мира, поскольку конфликт не имеет военного решения и ведет лишь к продолжающимся жертвам.

Ранее помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча признал 2014 год датой начала конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

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