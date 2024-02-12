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20:06, 12 февраля 2024Мир

В ООН признали 2014 год датой начала конфликта на Украине

Помощник генсека ООН Енча: конфликт на Украине начался в 2014 году, а не в 2022

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В ООН признали 2014 год датой начала конфликта на Украине. Этот факт на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН подтвердил помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча, сообщает РИА Новости.

«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года», — констатировал помощник генсека.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что начало специальной военной операции (СВО) на Украине связано с желанием России закончить развязанную Киевом в 2014 году войну. По словам президента, именно Украина начала ее, а цель России — ее прекратить.

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      Дарья Балацкая
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