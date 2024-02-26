Макрон заявил об отсутствии у Запада намерения начинать войну с Россией

Макрон: Запад не намерен начинать войну с Россией

Запад не намерен начинать войну с Россией. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже, сообщает РИА Новости.

«Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом», — констатировал французский лидер.

По его словам, западные страны решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации. Он также подчеркнул, что Запад успешно делает это с начала российско-украинского конфликта.

Ранее Макрон заявил о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине, которое будет действовать десять лет — до момента вступления Украины в Североатлантический альянс. Он также пообещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) около 3 миллиардов евро в текущем году.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона после его слов об увеличении помощи ВСУ. Он отметил, что правительство собирается потратить больше денег на Украину за счет Франции и ее граждан.