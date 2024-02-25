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17:38, 25 февраля 2024Мир

Французские «Патриоты» потребовали отставки Макрона из-за его слов о помощи ВСУ

Во Франции Макрона призвали уйти в отставку, назвав поддержку ВСУ провокацией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона после его слов об увеличении помощи вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Филиппо возмутило, что Париж собирается потратить больше денег на Украину за счет Франции и ее граждан. Он напомнил, что накануне недовольные аграрии ворвались на выставку, где выступал Макрон, а потому действия главы государства лидер «Патриотов» назвал серьезной провокацией против фермеров.

24 февраля протестующие фермеры попытались прорваться к Макрону и потребовали его отставки. После начавшихся столкновений с силовиками сообщалось о задержании отдельных протестующих.

Ранее Франция вместе с другими странами G7 сообщила о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине. Как рассказал президент страны Эммануэль Макрон, соглашение будет действовать 10 лет — до момента вступления Украины в НАТО. В этом году Париж пообещал передать украинцам около трех миллиардов евро.

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      Владимир Седов
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