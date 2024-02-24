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18:23, 24 февраля 2024Мир

Протестующие французские фермеры потребовали отставки Макрона

Протестующие фермеры попытались прорваться к Макрону и потребовали его отставки

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Полиция продолжила оттеснять фермеров, устроивших протестную акцию на сельскохозяйственной выставке в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие требуют отставки Макрона, который после двухчасовых дебатов с фермерами отправился осматривать выставочные стенды. Они также попытались прорваться к президенту и несколько раз бросались на полицейское оцепление, однако силовики оттесняли их назад.

Ранее стало известно о задержаниях фермеров, прорвавшихся в павильон сельскохозяйственной выставки. Сообщалось также о стычках между протестующими и правоохранителями, в результате одной из которых был поврежден стенд и пострадал полицейский.

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      Алевтина Запольская
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