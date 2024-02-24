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13:35, 24 февраля 2024Мир

Полиция начала задерживать прорвавшихся на сельхозвыставку в Париже протестующих

В Париже полиция начала задерживать прорвавшихся на сельхозвыставку протестующих

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Полиция начала задерживать протестующих французских фермеров, которые прорвались в павильон сельскохозяйственной выставки в пригороде Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, силовики задержали как минимум одного человека. Во время выставки в некоторых павильонах начались стычки между фермерами и правоохранителями. В результате одной из них протестующие повалили стенд, пострадал полицейский.

На выставку, которая проходит в экспоцентр Пор-де-Версай, приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время прорыва протестующих в павильон он был на втором этаже и планировал пообщаться с фермерами. Некоторые из них были готовы встретиться с главой государства, однако многие выступили против его присутствия на сельхозвыставке, потому что власти Франции «сделали недостаточно для фермеров».

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      Варвара Митина
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