Протестующие французские фермеры прорвались на сельхозвыставку

В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку

В Париже недовольные политикой правительства фермеры ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки, на которую прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, с самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов собрались у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где проходит выставка. Несмотря на присутствие полицейских, оцепивших вход, нескольким сотням митингующих удалось ворваться в здание, прорвав кордон силовиков. Внутри экспоцентра между охраной и протестующими началась потасовка, после чего правоохранители начали выталкивать последних из здания.

Макрон в тот момент находился на втором этаже и планировал пообщаться с фермерами. Некоторые из них были готовы встретиться с главой государства, однако многие оказались настроены против его присутствия на сельхозвыставке, поскольку власти Франции «сделали недостаточно для фермеров». Отмечается также, что к экспоцентру стали стягивать спецподразделения полиции для подавления массовых беспорядков (CRS).

Ранее член Европарламента от Франции Матильда Андруэ объяснила, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в Евросоюзе, приведя к массовым протестам местных фермеров.