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07:50, 14 февраля 2024Мир

В ЕС заявили о кризисе сельского хозяйства из-за поставок с Украины

Член ЕП Андруэ заявила о кризисе сельского хозяйства из-за поставок с Украины
СюжетПротесты в Европе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставки сельскохозяйственной продукции с Украины вызвали кризис отрасли в Евросоюзt (ЕС) и привели к массовому протестному движению со стороны местных фермеров, заявила член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ. Об этом говорится в ее обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В своем письме, озаглавленном как «Импорт украинской сельскохозяйственной продукции и кризис сельского хозяйства в Европе», Андруэ пишет, что фермеры ЕС призывают уделять больше внимания своей отрасли «в условиях европейской политики, которая наносит ущерб их средствам к существованию как фермеров и подрывает их производительность».

Эта политика включает снятие ограничений на импорт украинских зерновых в ЕС и отмену таможенных пошлин на украинскую продукцию в целом, что еще больше искажает конкуренцию с фермерами Франции и ЕС — не говоря уже о риске проблем с безопасностью пищевых продуктов

Матильда Андруэчлен Европарламента от Франции

В связи с этим она обращается к Еврокомиссии с вопросами о сохранении европейского продовольственного суверенитета и создании более выгодных для европейских фермеров условий.

«Как Еврокомиссия намерена сбалансировать интересы государств-членов при сохранении производительности сельского хозяйства и экономической справедливости для фермеров в странах, которые уже входят в ЕС? Как Еврокомиссия намерена провести углубленную оценку потенциальных последствий увеличения украинского импорта на европейском рынке, в частности, с точки зрения экономического воздействия на местных фермеров и сохранения продовольственного суверенитета?» — спрашивает автор обращения.

В начале февраля сообщалось, что фермеры из разных стран Евросоюза начали проводить акции протеста. Одними из первых забастовали французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа.

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Спустя несколько дней производители из других государств выехали на улицы Брюсселя возле учреждений ЕС перед саммитом лидеров стран-членов объединения. Бельгийские фермеры поддержали волну протестов фермеров во Франции и по всей Европе против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий Евросоюза.

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      Кирилл Садовский
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