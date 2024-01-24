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18:27, 24 января 2024Мир

Протестующие перекрыли доступ к переправе через Ла-Манш

BFMTV: французские протестующие перекрыли фурам доступ к переправе через Ла-Манш

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французские аграрии, вышедшие на протесты по всей стране, перекрыли грузовым автомобилям подъезд к переправе через Ла-Манш. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сейчас грузовики и фуры не могут подъехать к порту Кале. «В среду, 24 января, фермеры заблокировали для грузовиков с товарами, направляющимися в Великобританию, главную подъездную дорогу к порту Кале», — уточняет телеканал.

При этом уточняется, что протестующие разрешают проехать транспорту с туристами. Движение под Ла-Маншем пока не нарушено.

Французские аграрии вышли на забастовки из-за падения доходов. Они также требуют упрощения бюрократических процедур Евросоюза и выступают против импортирования сельхозпродукции. В качестве протеста фермеры перекрывают дороги. Недовольство аграриев усилилось после того, как в ходе забастовки лишилась жизни одна женщина — она находилась за баррикадами, на которые наехала машина.

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