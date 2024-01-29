В Париже протестующие фермеры на тракторах начали блокировать шоссе

Vinci: протестующие французские фермеры перекрыли автотрассы вокруг Парижа

Протестующие против политики правительства Франции фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты оператора автодорог Vinci.

Отмечается, что ситуация на всех автотрассах, ведущих в Париж, затруднена. Ближе всего фермеры на тракторах подобрались к столице на северных шоссе А1 и А16. Протестующие также почти достигли аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль и перекрыли движение по западной трассе А13.

В восточной части фермеры заблокировали трассу А4 в районе развлекательного парка Диснейленд, а на северо-западе они находятся на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин, примерно в 60 километрах от города.

Ранее появились кадры с бронетехникой на улицах Парижа из-за протеста фермеров.