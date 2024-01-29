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18:13, 29 января 2024Мир

В Париже протестующие фермеры на тракторах начали блокировать шоссе

Vinci: протестующие французские фермеры перекрыли автотрассы вокруг Парижа

Фото: Yves Herman / Reuters

Протестующие против политики правительства Франции фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты оператора автодорог Vinci.

Отмечается, что ситуация на всех автотрассах, ведущих в Париж, затруднена. Ближе всего фермеры на тракторах подобрались к столице на северных шоссе А1 и А16. Протестующие также почти достигли аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль и перекрыли движение по западной трассе А13.

В восточной части фермеры заблокировали трассу А4 в районе развлекательного парка Диснейленд, а на северо-западе они находятся на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин, примерно в 60 километрах от города.

Ранее появились кадры с бронетехникой на улицах Парижа из-за протеста фермеров.

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      Дарья Балацкая
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