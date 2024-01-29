Появились кадры с бронетехникой на улицах Парижа из-за протеста фермеров

BFM: МВД Франции задействовало бронетехнику и вертолеты из-за протеста фермеров

В сети появились кадры с бронетехникой и вертолетами на улицах Парижа после того, как французские фермеры начали акцию протеста против правительства страны. Об этом сообщает BFM.

МВД Франции приняло решение усилить меры безопасности, привлечь к охране правопорядка 15 тысяч полицейских, а также задействовать бронемашины и вертолеты в ответ на призыв Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюза Jeunes Agriculteurs полностью блокировать Париж, основные автомагистрали, ведущие к городу, а также крупнейший продуктовый рынок. Акцию запланировали начать в ночь на понедельник и продолжать по меньшей мере пять дней.

По словам главы французского МВД Жеральда Дарманена, полиция ввела в столицу Франции бронетехнику, поскольку «оккупация рынка Рюнжи, аэропортов, Парижа и крупных городов является красной линией», недопущение перехода через которую должна гарантировать полиция. Он добавил, что они не будут разгонять фермеров, имеющих полное право на выражение протеста, но МВД ответственно за то, чтобы «не было никаких тракторов в Париже».

Ранее глава пресс-службы МИД Румынии Раду Филип заявил, что протестующие французские фермеры напали на два грузовика с румынским мясом. Он отметил, что фермеры остановили грузовики, перевозившие товары компании Avicarvil, и уничтожили находившийся в них товар.