Европейские фермеры поддержали протесты во Франции перед саммитом ЕС

Bloomberg: бельгийские фермеры поддержали протесты во Франции перед саммитом ЕС

Фермеры из Бельгии и других стран Европы вышли на протест в Брюсселе в знак поддержки французских фермеров перед саммитом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg.

По меньшей мере 1,3 тысячи тракторов выехали на улицы Брюсселя возле учреждений ЕС перед саммитом лидеров стран-членов объединения. Бельгийские фермеры поддержали волну протестов фермеров во Франции и по всей Европе против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий Евросоюза.

«Европейские парламентарии не относятся к нам должным образом. Фермеры должны работать с животными или на полях, а не сидеть весь день за бумагами», — заявил журналистам бельгийский фермер Кевин. К протестам также присоединились фермеры из других стран Европы, в частности, из Италии.

Ранее издание Politico сообщило, что команда президента Франции Эммануэля Макрона обвинила ЕС в протестах фермеров и призвала уменьшить импорт с Украины. Кроме того, французский президент планирует включить связанные с недовольством фермеров вопросы в повестку дня встречи лидеров стран ЕС.