Франция обвинила ЕС в протестах фермеров и призывала уменьшить импорт с Украины

Politico: Франция винит ЕС в протестах фермеров, требуя урезать импорт с Украины

Команда президента Франции Эммануэля Макрона все чаще винит правила Европейского союза (ЕС) в растущем недовольстве и, как следствие, протестах французских фермеров. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Париж призывает ЕС отказаться от некоторых мер, в том числе ограничить импорт продовольствия с Украины и прекратить настаивать на заключении торгового соглашения с южноамериканскими странами блока МЕРКОСУР, поскольку они рассматриваются как угроза французскому сельскому хозяйству.

Кроме того, французский президент планирует включить связанные с недовольством фермеров вопросы в повестку дня встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе 1 февраля.

Ранее протестующие против политики правительства Франции фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Сообщалось, что ситуация на всех автотрассах, ведущих в столицу, затруднена. Протестующие также почти достигли аэропорта Руасси — Шарль де Голль.