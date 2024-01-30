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09:59, 30 января 2024Мир

Франция обвинила ЕС в протестах фермеров и призывала уменьшить импорт с Украины

Politico: Франция винит ЕС в протестах фермеров, требуя урезать импорт с Украины
СюжетПротесты на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Команда президента Франции Эммануэля Макрона все чаще винит правила Европейского союза (ЕС) в растущем недовольстве и, как следствие, протестах французских фермеров. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Париж призывает ЕС отказаться от некоторых мер, в том числе ограничить импорт продовольствия с Украины и прекратить настаивать на заключении торгового соглашения с южноамериканскими странами блока МЕРКОСУР, поскольку они рассматриваются как угроза французскому сельскому хозяйству.

Кроме того, французский президент планирует включить связанные с недовольством фермеров вопросы в повестку дня встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе 1 февраля.

Ранее протестующие против политики правительства Франции фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Сообщалось, что ситуация на всех автотрассах, ведущих в столицу, затруднена. Протестующие также почти достигли аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

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      Семен Александров
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