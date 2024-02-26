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20:24, 26 февраля 2024Мир

Макрон призвал Запад активнее поддерживать Украину на фоне тяжелой ситуации

Макрон: Запад должен активнее поддерживать Украину на фоне тяжелой ситуации

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Западные страны должны активнее помогать Киеву на фоне тяжелой ситуации на фронте, призвал президент Франции Эммануэль Макрон во время открытия конференции по поддержке Украины. Видео транслирует пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X.

«Положение Украины на фронте все более и более тяжелое. Союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева. Это предполагает принятие сильных решений», — обратился с призывом французский лидер.

Ранее лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона после его слов об увеличении помощи Вооруженным силам Украины.

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      Виктория Кондратьева
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