Макрон призвал Запад активнее поддерживать Украину на фоне тяжелой ситуации

Макрон: Запад должен активнее поддерживать Украину на фоне тяжелой ситуации

Западные страны должны активнее помогать Киеву на фоне тяжелой ситуации на фронте, призвал президент Франции Эммануэль Макрон во время открытия конференции по поддержке Украины. Видео транслирует пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X.

«Положение Украины на фронте все более и более тяжелое. Союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева. Это предполагает принятие сильных решений», — обратился с призывом французский лидер.

Ранее лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона после его слов об увеличении помощи Вооруженным силам Украины.