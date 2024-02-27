Стало известно о планах НАТО передать Киеву современные ракетные технологии

Дуда: страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий

Страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

По словам Дуды, на конференции по поддержке Украины в Париже речь шла о промышленном сотрудничестве с Киевом — в частности, ракетной промышленности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Также Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.