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02:40, 27 февраля 2024Мир

Стало известно о планах НАТО передать Киеву современные ракетные технологии

Дуда: страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

По словам Дуды, на конференции по поддержке Украины в Париже речь шла о промышленном сотрудничестве с Киевом — в частности, ракетной промышленности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

Также Макрон объявил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.

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      Юлия Мискевич
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