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01:14, 27 февраля 2024Мир

В Чехии заявили о нежелании отправлять своих военных на Украину

ЧТК: Чехия не собирается отправлять своих военных на Украину

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чехия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом информирует агентство ЧТК, ссылаясь на заявление чешского премьера Петра Фиалы.

Так премьер прокомментировал слова словацкого коллеги Роберта Фицо о том, что ряд стран НАТО и Евросоюза якобы рассматривают возможность отправки войск на территорию Украины на основании двусторонних соглашений с этим государством.

«Участвующий в работе парижской конференции о помощи Украине премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину», — сказано в сообщении.

Также в заявлении сказано, что на саммите в Париже предполагается обсуждение не только поставок вооружения и оборудования, но и создание долгосрочных производственных мощностей в оборонной промышленности в Европе и на Украине.

Ранее экс-глава Генерального штаба Армии Чехии Йиржи Шедивы предупредил о возможном обрушении фронта на Украине и о вероятной потере Киевом Купянска и Харькова. Шедивы также предположил, что Киеву необходимо значительно пополнить личный состав Вооруженных сил Украины, иначе «фронт может обрушиться уже в конце весны».

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах.

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      Марина Совина
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