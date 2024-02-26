Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 26 февраля 2024Мир

В Чехии предупредили о возможной потере Харькова Украиной

Экс-глава Генштаба армии Чехии Шедивы: фронт может обрушиться к концу весны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший глава Генерального штаба Армии Чехии Йиржи Шедивы предупредил о возможном обрушении фронта на Украине и о вероятной потере Киевом Купянска и Харькова. Свои прогнозы Шедивы высказал в интервью чешскому изданию Lidovky.

«Судя по всему, они (Вооруженные силы Россииприм. «Ленты.ру») попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — заявил экс-глава Генштаба чешской армии.

Шедивы также предположил, что Киеву необходимо значительно пополнить личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), иначе «фронт может обрушиться уже в конце весны».

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова обеспокоилась возможной потерей Харькова из-за взятия Авдеевки российскими войсками, заявив, что речь идет не о победе Украины, а о ее выживании.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

      Жителей нескольких российских районов предупредили о падении обломков ракеты

      Глава Республиканской партии назвала дату ухода с поста из-за давления Трампа

      Мошенник в Москве подарил пенсионерке букет и лишил ее почти 2 миллионов рублей

      В Молдавии сообщили о росте нелегальной миграции с Украины

      «Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

      В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

      В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

      Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

      Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше