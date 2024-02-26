В Чехии предупредили о возможной потере Харькова Украиной

Экс-глава Генштаба армии Чехии Шедивы: фронт может обрушиться к концу весны

Бывший глава Генерального штаба Армии Чехии Йиржи Шедивы предупредил о возможном обрушении фронта на Украине и о вероятной потере Киевом Купянска и Харькова. Свои прогнозы Шедивы высказал в интервью чешскому изданию Lidovky.

«Судя по всему, они (Вооруженные силы России — прим. «Ленты.ру») попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — заявил экс-глава Генштаба чешской армии.

Шедивы также предположил, что Киеву необходимо значительно пополнить личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), иначе «фронт может обрушиться уже в конце весны».

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова обеспокоилась возможной потерей Харькова из-за взятия Авдеевки российскими войсками, заявив, что речь идет не о победе Украины, а о ее выживании.