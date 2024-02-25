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11:50, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине обеспокоились потерей Харькова из-за взятия Авдеевки войсками России

Депутат Рады Устинова заявила о высоких шансах потери Харькова Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова обеспокоилась возможной потерей Харькова из-за взятия Авдеевки российскими войсками. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает издание URA.ru.

По словам депутата, сейчас речь идет не о победе Украины, а о выживании страны. Без дополнительной поддержки вооружением и боеприпасами со стороны стран Запада, включая ракеты большей дальности и истребители F-16, Киеву не справиться. Устинова добавила, что Авдеевка — это первый шаг, шансы потерять и Харьков будут высоки.

24 февраля полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер призвал Запад попрощаться с риторикой президента Украины Владимира Зеленского о победе в конфликте. Он попросил признать, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не смогут добиться успеха на поле боя.

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      Владимир Седов
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