В Германии призвали Запад попрощаться с риторикой Зеленского о победе Украины
Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью Welt призвал Запад попрощаться с риторикой президента Украины Владимира Зеленского о победе в конфликте и признать, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не смогут добиться успеха на поле боя.
«Мы должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает Зеленский. Силы российской армии растут, она постепенно добивается преимущества. Мы видим это на примере Авдеевки», — отметил военный эксперт из Германии.
По его словам, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был прав, когда говорил о невозможности переломить ход конфликта.
Рихтер добавил, что о победе украинских военных на поле боя не может быть и речи, поскольку у них не хватит ни техники, ни личного состава, в то время как возможности России увеличиваются.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией. Он указал на задержки с поставками оружия Киеву.