В Германии призвали Запад попрощаться с риторикой Зеленского о победе Украины

Полковник бундесвера Рихтер: Западу нужно признать, что победа ВСУ невозможна

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью Welt призвал Запад попрощаться с риторикой президента Украины Владимира Зеленского о победе в конфликте и признать, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не смогут добиться успеха на поле боя.

«Мы должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает Зеленский. Силы российской армии растут, она постепенно добивается преимущества. Мы видим это на примере Авдеевки», — отметил военный эксперт из Германии.

По его словам, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был прав, когда говорил о невозможности переломить ход конфликта.

Рихтер добавил, что о победе украинских военных на поле боя не может быть и речи, поскольку у них не хватит ни техники, ни личного состава, в то время как возможности России увеличиваются.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией. Он указал на задержки с поставками оружия Киеву.

