Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 24 февраля 2024Мир

В Киеве заявили о нежелании стран Запада победы Украины

Секретарь СНБО Данилов признал, что на Западе не все желают победы Украины
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Alina Smutko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией. Об этом он заявил в интервью газете The Times.

Он указал на задержки с поставками оружия Киеву. «Если бы они хотели (победы Украины — прим. "Ленты.ру"), они бы своевременно передали нам современное оружие», — отметил глава ведомства.

Политик добавил, что Запад закрывает на это глаза и не хочет реагировать адекватно. По мнению Данилова, Киев избежал бы сдачи Авдеевки, если бы получил истребители F-16.

Ранее газета Politico писала, что союзники Киева — США и ЕС — меняют стратегию по украинскому конфликту. Если раньше они поддерживали цель Вооруженных сил республики (ВСУ) одержать безоговорочную победу над Россией, теперь фокус внимания западных политиков сместился на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении боев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

      Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

      Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине

      Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

      Дипломат рассказал о подготовке Запада к «ближневосточному сценарию» на Украине

      Страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского

      Успенская исполнила песню Марии Захаровой

      Хакеры взломали эфир украинского телеканала и транслировали пророссийские тексты

      Россию собрались принудить компенсировать Украине убытки

      В Германии призвали Запад попрощаться с риторикой Зеленского о победе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше