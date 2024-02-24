В Киеве заявили о нежелании стран Запада победы Украины

Секретарь СНБО Данилов признал, что на Западе не все желают победы Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией. Об этом он заявил в интервью газете The Times.

Он указал на задержки с поставками оружия Киеву. «Если бы они хотели (победы Украины — прим. "Ленты.ру"), они бы своевременно передали нам современное оружие», — отметил глава ведомства.

Политик добавил, что Запад закрывает на это глаза и не хочет реагировать адекватно. По мнению Данилова, Киев избежал бы сдачи Авдеевки, если бы получил истребители F-16.

Ранее газета Politico писала, что союзники Киева — США и ЕС — меняют стратегию по украинскому конфликту. Если раньше они поддерживали цель Вооруженных сил республики (ВСУ) одержать безоговорочную победу над Россией, теперь фокус внимания западных политиков сместился на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении боев.