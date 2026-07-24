Гость подожженной возлюбленным россиянки стал ее единственным шансом на выживание

В Калининграде задержан мужчина, поджегший возлюбленную

В Калининграде задержан мужчина, обливший жидкостью для зажигалок свою возлюбленную и поджегший ее. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным канала, фигурант был пьян. В этом состоянии он поссорился с потерпевшей и поджег ее в момент, когда у них в гостях находился ее приятель. Мужчина успел сбить пламя, пока оно не разошлось по всему телу. У женщины обгорела шея и еще несколько зон. Она не стала обращаться в скорую, потому что боялась расправы от возлюбленного.

Ранее сообщалось, что сжегший заживо в бытовке спящего знакомого в Карелии 39-летний житель Ленинградской области осужден на 16 лет.