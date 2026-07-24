На Украине увидели препятствие для возвращения уволенного со скандалом главы Минобороны

«Страна.ua»: Рада может не одобрить кандидатуру Федорова на пост главы Минобороны

Даже если президент Украины Владимир Зеленский решит вернуть на пост уволенного им главу Минобороны Михаила Федорова, Верховная Рада может не одобрить его кандидатуру. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий руководству фракции правящей партии «Слуга народа».

«Даже если предположить, что президент внесет кандидатуру Федорова на министра обороны, думаю, она не найдет достаточной поддержки в сессионном зале», — сказал собеседник издания.

По его словам, депутатам не нравится, что на ситуацию в армии пытаются влиять «какие-то люди, в том числе никогда не служившие мужчины». Вероятно, речь идет об участниках «картонного майдана» — митингов за возвращение Федорова на пост главы Минобороны и отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Последний в результате протестов уже потерял свою должность.

Кроме того, по словам источника издания, назначение Федорова противоречит политическим интересам ряда партий. В частности, против него может выступить «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), поддерживающая президентские амбиции экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также кандидатуру Федорова навряд ли поддержит «Батькивщина».

«Что касается позиции [главы фракции "Слуги Народа" в Раде] Давида Арахамии, то он никогда не саботировал инициативы президента, но тут просто такие настроения в Раде, что он может оказаться бессилен. Напомню, что требование об отставке Сырского, инициированное депутатом Железняком, подписали только 19 парламентариев», — добавил собеседник «Страны.ua».

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны.