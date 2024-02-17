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20:51, 17 февраля 2024Мир

Чехия рассказала о закупке снарядов для Украины

Президент Павел: Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах, передает ТАСС.

«Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — сообщил президент страны.

При этом Павел добавил, что боеприпасы на Украину передадут в случае, если будут найдены деньги для их закупки. Чехия собирается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны. Если средства будут привлечены, боеприпасы могут передать в течение ближайших недель.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что ключевым условием для начала урегулирования конфликта на Украине может стать баланс сил на фронте. Так лидер страны прокомментировал сообщения о возможных условиях начала мирных переговоров.

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      Мария Черкасова
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