Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине
Баланс сил на фронте может стать ключевым условием для начала урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью TVN24.
Павел прокомментировал сообщения о возможных условиях начала мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Запад призывает Киев ограничить наступление и перейти к обороне из-за ограниченных ресурсов на поле боя.
«Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров», — заявил политик. По его мнению, для этого необходимо поставить Украине артиллерию, крылатые ракеты большей дальности и истребители F-16.
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о необходимости мирных переговоров для Украины. По его мнению, Киеву необходимо начинать мирные переговоры с Москвой, так как страны всегда будут иметь общую границу.