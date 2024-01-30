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18:12, 30 января 2024Мир

Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине

Президент Чехии Павел назвал баланс сил на Украине ключевым условием переговоров

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Баланс сил на фронте может стать ключевым условием для начала урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью TVN24.

Павел прокомментировал сообщения о возможных условиях начала мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Запад призывает Киев ограничить наступление и перейти к обороне из-за ограниченных ресурсов на поле боя.

«Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров», — заявил политик. По его мнению, для этого необходимо поставить Украине артиллерию, крылатые ракеты большей дальности и истребители F-16.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о необходимости мирных переговоров для Украины. По его мнению, Киеву необходимо начинать мирные переговоры с Москвой, так как страны всегда будут иметь общую границу.

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      Юрий Леонов
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