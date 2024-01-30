Президент Чехии назвал возможное условие переговоров по Украине

Президент Чехии Павел назвал баланс сил на Украине ключевым условием переговоров

Баланс сил на фронте может стать ключевым условием для начала урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью TVN24.

Павел прокомментировал сообщения о возможных условиях начала мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Запад призывает Киев ограничить наступление и перейти к обороне из-за ограниченных ресурсов на поле боя.

«Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров», — заявил политик. По его мнению, для этого необходимо поставить Украине артиллерию, крылатые ракеты большей дальности и истребители F-16.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о необходимости мирных переговоров для Украины. По его мнению, Киеву необходимо начинать мирные переговоры с Москвой, так как страны всегда будут иметь общую границу.