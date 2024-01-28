В Словакии заявили о необходимости мирных переговоров для Украины

Министр обороны Словакии Калиняк: Украине необходимо начинать мирные переговоры

Украине необходимо начинать мирные переговоры с Россией, так как они всегда будут иметь общую границу. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает РИА Новости.

«Независимо от того, как закончится конфликт, Украина всегда будет иметь границу с Россией. Она не переедет. Мирные усилия — это то, в чем она больше всего нуждается», — отметил он.

По словам главы министерства обороны, сейчас ситуация на передовой оказалась заморожена. Калиняк отметил, что на фоне того, в каком состоянии находится военный конфликт, Киев должен начинать говорить о мирных переговорах, участие в которых должны принять лидеры стран Евросоюза и США.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако, по его словам, сейчас не приходится рассчитывать на изменение подходов Запада к украинскому урегулированию.