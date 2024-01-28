МИД заявил об открытости к предложениям по Украине

Полищук: Россия открыта к предложениям по урегулированию ситуации вокруг Украины

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, сейчас не приходится рассчитывать на изменение подходов Запада к украинскому урегулированию. Однако он подчеркнул, что Россия всегда оставалась открытой к предложениям по выходу из кризиса политико-дипломатическими методами.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако не о сохранении действующей власти в Киеве. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о переговорах по Украине, заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе, поэтому продолжает специальную военную операцию.

