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18:56, 22 января 2024Мир

Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Лавров: РФ готова к переговорам с Украиной, но не о сохранении киевской власти

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия готова к переговорам с Украиной, однако не о сохранении киевской власти. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Серей Лавров, передает РИА Новости.

«Именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они (россияне и украинцы — прим. «Ленты.ру») и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путем», — заявил он.

Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров с Киевом и всегда сохраняла соответствующую готовность. Но не к переговорам о сохранении нынешней власти, отметил Лавров, а о «преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах по Украине, заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе, поэтому продолжает специальную военную операцию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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