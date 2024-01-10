В Кремле ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по Украине

Пресс-секретарь Песков: Россия не видит прогресса в мирном процессе по Украине

Россия не видит прогресса в мирном процессе по Украине, поэтому продолжает специальную военную операцию. Так на вопрос о прогрессе в переговорах ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что на Украине по-прежнему действует отказ Киева от переговоров с Россией, а процессы по урегулированию без участия России — странные и трудно объяснимые.