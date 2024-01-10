Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 10 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по Украине

Пресс-секретарь Песков: Россия не видит прогресса в мирном процессе по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия не видит прогресса в мирном процессе по Украине, поэтому продолжает специальную военную операцию. Так на вопрос о прогрессе в переговорах ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что на Украине по-прежнему действует отказ Киева от переговоров с Россией, а процессы по урегулированию без участия России — странные и трудно объяснимые.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

      Литва направит 15 миллионов евро на разминирование Украины

      В Кремле ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по Украине

      Европе предрекли скорую рецессию

      Известная российская телеведущая рассказала о конфликте с Нагиевым

      Подросток избил родственника в самолете, сорвал рейс и угодил в полицию

      Представитель режиссера Митты рассказал о его состоянии после инсульта

      Британская журналистка дала советы по повышению продуктивности

      Стало известно об облавах на мужчин в подконтрольном Украине Запорожье

      На Украине утвердили главу Счетной палаты вопреки возражениям Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости