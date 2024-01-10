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17:49, 10 января 2024Мир

В ФРГ признали неготовность Украины к переговорам с Россией

Хебештрайт: ФРГ не видит готовности Украины к переговорам с Россией
Штеффен Хебештрайт

Штеффен Хебештрайт. Фото: Steffi Loos / Reuters

Берлин со своей стороны не видит готовности Украины к мирным переговорам с Россией, но убежден, что Киев должен принять решение о начале диалога самостоятельно. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«Федеральное правительство [Германии] полагает, что Украине решать, когда начинать переговоры. По нашим разговорам с украинской стороной мы такую готовность в настоящий момент распознать не можем. Если она появится, мы ее прокомментируем», — заявил он.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде провели секретную встречу по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в публикации признается, что значительного прогресса достичь не удалось. Это связано с тем, что Киев и G7 не хотят напрямую взаимодействовать с Москвой.

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О секретной встрече в середине декабря рассказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Саму «формулу мира» дипломат назвал «плодом больного воображения».

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      Виктория Кондратьева
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