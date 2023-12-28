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12:33, 28 декабря 2023Бывший СССР

Лавров назвал формулу мира Зеленского плодом больного воображения

Лавров: «формула мира» Зеленского является плодом больного воображения

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

«Формула мира», предложенная Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Что бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность; главное — "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также назвал «разводкой» попытки стран Запада навязать России мирное соглашение Киева. По его словам, манипулируя отдельными пунктами формулы Зеленского, они пытаются утвердить позицию о том, что многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.

Ранее глава российской дипломатии напомнил, что в 2019 году Владимир Зеленский в 2019 году обманул президента Франции и канцлера Германии, пообещав дать Донбассу особый статус. По словам главы МИД, такое решение было принято Киевом, чтобы выиграть время.

Министр иностранных дел также отмечал, что у Зеленского отсутствует воля к миру. Он напомнил, что Киевский режим до сих пор отрицает необходимость сесть за стол переговоров и добиться прекращения военных действий.

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      Александр Курбатов
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