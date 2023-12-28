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12:23, 28 декабря 2023Бывший СССР

Лавров рассказал об обмане Зеленским Макрона и Меркель

Лавров: Зеленский обманул Макрона и Меркель обещаниями особого статуса Донбасса

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обманул в 2019 году президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, пообещав дать Донбассу особый статус. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров напомнил про документ о необходимости предоставления Донбассу особого статуса, согласованный в декабре 2019 года в Париже. Он отметил, что в числе участников встречи «нормандской четверки» был и Зеленский.

«И уже после начала специальной военной операции [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак сказал: "Да нет, это он всех надурил просто, чтобы они от него отстали, а он занимался делом"», — добавил министр.

Глава МИД России подчеркнул, что такое решение было принято украинским руководством с целью выиграть время.

Ранее Лавров рассказал, что у администрации президента Украины Владимира Зеленского отсутствует воля к миру. Он подчеркнул, что Киев до сих пор отрицает необходимость сесть за стол переговоров.

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      Юрий Леонов
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