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00:18, 28 декабря 2023Россия

Лавров заявил об отсутствии у Зеленского воли к миру

Лавров заявил, что у Зеленского нет воли к миру
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что у администрации президента Украины Владимира Зеленского отсутствует воля к миру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — заявил дипломат.

Глава МИД также подчеркнул, что Киев до сих пор отрицает необходимость сесть за стол переговоров и добиться прекращения военных действий. По его словам, об этом свидетельствует продолжение действия на Украине запрета на ведение переговоров с руководством России.

Ранее в США призвали Украину задуматься о том, какие выгоды может принести заключение мирного соглашения с Россией. Обозреватель The New York Times Серж Шменан подчеркнул, что возвращение территорий не является главным способом победы, добавив, что если есть возможность остановить кровопролитие в настоящее время, то нужно ею пользоваться.

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      Марина Совина
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