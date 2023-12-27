В США призвали Украину задуматься о выгодах мира с Россией

NYT: Украина не должна игнорировать возможность заключить мир с Россией

На Украине должны задуматься о том, какие выгоды может принести заключение мирного соглашения с Россией. Такая точка зрения озвучена в материале The New York Times.

В тексте говорится, что возвращение территорий — не главный способ победы. Если есть возможность остановить кровопролитие в настоящее время, то нужно ею пользоваться, уверен обозреватель Серж Шменан.

Таким образом Шменан отреагировал на публикацию NYT, в которой утверждается, что российский президент Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной. Якобы в Москве считают, что сейчас сложились благоприятные условия, так как ситуация на фронте зашла в тупик, а западные союзники стали сокращать поддержку Киева.

В самом Киеве посчитали, что эта публикация выпущена только в интересах России. В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что авторов статьи какое-то время назад завербовали российские спецслужбы.