На Западе заявили, что Путин через посредников сигнализирует о готовности к переговорам по Украине. Что ответил Кремль?

NYT: Россия через посредников сигнализирует о готовности переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, об этом со ссылкой на российских и западных чиновников заявила газета The New York Times (NYT).

Источники издания отмечают, что подобные сигналы Москва направляет с сентября через различные каналы связи, в том числе через правительства третьих стран, которые контактируют с Россией и США.

Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий The New York Times

В материале отмечается, что российская делегация готова сесть за стол переговоров, если Киев согласится выполнить условия Москвы.

По данным газеты, Путин считает, что сейчас сложились благоприятные условия для ведения переговоров, поскольку ситуация на фронте зашла в тупик, а западные союзники стали сокращать поддержку Украины.

В Кремле указали, что Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The New York Times, указав, что тезисы журналистов «в своей концепции неверны».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации.

Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Позиция России и Украины по переговорам осталась прежней

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. По его словам, сейчас тема переговоров с Украиной в принципе неактуальна.

Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» подчеркнул, что Украина не захотела договариваться, из-за этого Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные, меры.

19 декабря Путин выступил на коллегии Минобороны. Он заявил, что Россия будет вести какие-либо переговоры с Украиной или Западом, исходя из собственных интересов.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам глава государства назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле уточняли, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

Журналист Андрю Крамер из США увидел в действиях Украины желание начать переговоры с Россией. Он счел, что Киев использует морские дроны, чтобы иметь возможность для переговоров с Москвой в конце 2024 года или в 2025 году.

Газета The New York Times писала, что российские военнослужащие перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации. Отмечается, что Россия добивается успехов на поле боя на фоне блокировки предоставления пакетов военной и финансовой помощи Киеву из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе (ЕС).

Украинская сторона продолжает настаивать на своей «формуле мира». В ходе пресс-конференции 19 декабря президент страны Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров властей республики с Россией. По его словам, Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.