В США сообщили о сигналах от России к прекращению огня на Украине

NYT: Россия посылает Западу сигналы о готовности к переговорам по Украине

Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам по ситуации на Украине, в том числе по поводу прекращения огня. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух экс-чиновников, близких к Кремлю.

По данным издания, Москва готова заморозить боевые действия, но при этом оставшись на нынешних позициях. Россия, как утверждает бывший высокопоставленный российский чиновников, не намерена «отступать ни на метр».

Источник газеты сообщает, что подобные сигналы посылаются как минимум с сентября в рамках «закулисной дипломатии». При этом есть опасения, что Украина может и не принять такую сделку, а сама идея Москвы урегулировать конфликт таким образом может быть лишь «попыткой Кремля ввести в заблуждение».

При этом 20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине.