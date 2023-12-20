Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 20 декабря 2023Бывший СССР

Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Песков: предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В Кремле не видят предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок», — заявил он в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас неактуален.

По словам президента Украины, Киев работает над своей «формулой мира», которую планируют передать Москве, с 50 странами. При этом он утверждает, что Кремль не заинтересован в проведении мирных переговоров.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что военная и финансовая поддержка Украины от Соединенных Штатов не принесла серьезных результатов на поле боя. Он отметил, что Вашингтон выбрасывает миллиарды долларов налогоплательщиков на ветер, чем лишь затягивает конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

      В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

      Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости