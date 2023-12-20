Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Песков: предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет

В Кремле не видят предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок», — заявил он в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас неактуален.

По словам президента Украины, Киев работает над своей «формулой мира», которую планируют передать Москве, с 50 странами. При этом он утверждает, что Кремль не заинтересован в проведении мирных переговоров.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что военная и финансовая поддержка Украины от Соединенных Штатов не принесла серьезных результатов на поле боя. Он отметил, что Вашингтон выбрасывает миллиарды долларов налогоплательщиков на ветер, чем лишь затягивает конфликт.